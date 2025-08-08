Триває вступна кампанія 2025 року. Вступники, які отримали високі бали на НМТ, можуть претендувати на отримання грантів.

За попередніми оцінками Міністерства освіти і науки України, цьогоріч таких абітурієнтів може бути до 30 тисяч. І це зі 111 тисяч вступників, які отримали рекомендації на навчання за контрактом, інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення заступника очільника МОН Михайла Винницького.

Дивіться також Понад 100 тисяч вступників вже підтвердили вибір вишу

Скільки вступників цьогоріч можуть отримати гранти?

Точну кількість тих, хто отримає гранти на здобуття вищої освіти, оприлюднять після зарахування першокурсників на навчання – 1 вересня.

Посадовець при цьому зазначив, що саме через гранти вступники пріоритизували заяви на контракт, аби вчитись у найбажаніших для себе університетах.

Зауважимо, що за підсумками розподілу місць за алгоритмом адресного розміщення рекомендації на навчання отримали 176 376 вступників. З них 65 493 – на бюджет, 110 883 – на контракт.

Дивіться також На яких спеціальностях цьогоріч зафіксували найвищі прохідні бали на бюджет

Хто може отримати грант і на яку суму?

Цьогоріч державні гранти можна отримати такі:

⁠грант першого рівня на суму 17 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 150 балів (або від 140 балів, якщо вступає на спеціальність з особливою підтримкою). Грант першого рівня не буде доступний за деякими спеціальностями (наприклад, менеджмент, маркетинг, журналістика тощо);

⁠грант другого рівня на суму 25 тисяч гривень – для тих, хто склав два предмети НМТ від 170 балів). На деяких спеціальностях діє коефіцієнт, тому 25 тисяч гривень може перетворитися в 37,5 тисячі гривень для тих, хто обирає пріоритетні для економіки спеціальності.

Ми також розповідали, на які спеціальності вступники подали найбільше заяв у виші у 2025 році.