У МОН роз'яснили, хто може отримати грант на навчання у виші і як додати проблеми, що виникають

Цьогоріч в Україні вперше експериментально діє система надання першокурсникам, які вступили на контракт у виші, державних грантів. Сума коштів залежить від балів, отриманих на НМТ-2024, та обраної спеціальності.

У Міносвіти України роз'яснили, хто може отримати гроші на здобуття вищої освіти. Зокрема, уточнили, чи може студент претендувати на грант, якщо вже навчався в університеті раніше.

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Хто може отримати грант на навчання у виші

Студенти, які цьогоріч вперше вступили до вишів на платну форму навчання, можуть отримати грант на суму 15 або 25 тисяч гривень.

Чи можна отримати грант на суму 25 тисяч гривень, якщо набрав на НМТ понад 170 балів?

Так, із такими балами можна отримати грант на навчання. Ба більше, є перелік спеціальностей, для яких мати не менш ніж 170 балів з двох предметів потрібно обов'язково. Це:

журналістика,

управління та адміністрування,

право,

сфера обслуговування,

міжнародні відносини,

менеджмент соціокультурної діяльності,

економіка,

філологія (крім української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури і фольклористики),

публічне управління та адміністрування,

стоматологія.

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Чи може отримати грант студент, який раніше навчався у виші або коледжі?

Отримати державний грант можуть студенти, які вступили до університетів вперше.

Попереднє здобуття фахової передвищої освіти не стає на заваді отримання гранту,

– кажуть в МОН.

Чи можна отримати грант, якщо студент паралельно навчається на бюджетній формі?

Якщо студента зарахували на навчання за державним чи регіональним замовленням, він не зможе отримати грант. Якщо ж його відрахують з навчання за державним або регіональним замовленням з того самого або з іншого закладу освіти, то після внесення запису до ЄДЕБО (якщо це буде до 31 жовтня) студент отримаєте пропозицію про надання державного гранта. Перевірити джерела фінансування навчання можна самостійно за посиланням.

Що робити, якщо грант отримали, а в переліку документів його немає?

У такому разі треба оновити застосунок Дія до останньої версії. Сертифікат на навчання з'явиться у переліку документів.

Що буде з грантом, якщо кошти за перший курс вже сплатили?

У МОН стверджують, що виш має врахувати надходження за грантом для майбутніх платежів для студента. Кошти зараховують на перший рік, а грант переходить на контрактний рахунок наступного року. Або ж заклад освіти має повернути сплачені кошти.

Перелік вишів, які беруть участь у грантовому проєкті МОН, можна знайти на офіційному сайті Вступ-2024.