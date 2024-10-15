Ні, не "шампіньйон" – в українців є свій влучний відповідник цього слова

Осінь – це час ходити по гриби та насолоджуватися дарами природи. Але чи знаєте ви, що один з найпопулярніших та найулюбленіших грибів часто називаєте неправильно?

В українській мові є чимало слів, запозичених з інших мов, які ми використовуємо у своєму щоденному мовленні. Однак, не усім відомо, що вони мають українські відповідники, пише "Мова – ДНК нації". У рубриці Освіти 24 "Антисуржик. Говоримо українською!" розповімо про слово "шампіньйон" та чи правильно вживати його у нашому мовленні.

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Аж ніяк не "шампіньйон"

У багатьох кулінарних книгах українською та й на полицях деяких магазинів, можемо зустріти слово "шампіньйон". "Шампіньйон" походить з французької, де слово "champignon" означає – гриб!

Але це слово має дзвінкий український відповідник – "печериця"!

Слово "печериця" походить від слова "печера" , оскільки ці гриби часто ростуть у темних, вологих місцях, схожих на печери.

Що відомо про печериці Це вид грибів із родини агарикових (Agaricaceae), що налічує понад 300 видів, як їстівних, так і отруйних. Печериці споживали здавна по усьому світу. А вирощувати штучно почали з XVII століття у Франції під назвою – "паризький гриб", а місця вирощування називали – шампіньйонниці.

В Україні гриб "печериця" має і свої регіональні діалектичні назви – стернівка, стернюх, стерниця, печірка, коровиця, що походять від середовища проростання.

Печериці ростуть по всій Україні: на луках, полях, у цілинних степах, групами з червня по жовтень. Це – найпопулярніший їстівний гриб.

В літературі слово "печериця" також використовують для опису зовнішності старої чи некрасивої людини: "Він був низький, присадкуватий, як печериця, старий, аж порохня з його сипалась (Іван Нечуй-Левицький)".

Цікаве про печериці

Цей гриб – цінний харчовий продукт. Вживають його вареним, смаженим; про запас сушать, засолюють, маринують. Печериці містять багато білку та вітамінів групи В, у них виявлено антибіотики з широким спектром дії.

Про гриби – українською / Інфографіка "Мова - ДНК нації"

Печериці використовують і в косметології – їх додають у маски для омолодження шкіри обличчя. Австралійські медики вважають, що уникнути передчасної появи зморшок можна регулярно вживаючи печериці в їжу. Їх навіть називають "коктейлем молодості".

Печериці часто утворюють мікоризні зв’язки з корінням рослин, що допомагають обом організмам отримувати більше поживних речовин.

Печериці швидко ростуть і їм для цього не потрібне світло. З маленької спори до зрілого гриба виростають лише за кілька днів.

Слід правильно називати й інші гриби: "глива" замість "вешенка", "підосичник" замість "підосиновик", "маслюк" замість "масльонок".

Споживаймо смачний гриб та говоримо правильно!