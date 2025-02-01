Забудьте про "здачу" і "гривни": як українською правильно розповідати про гроші

Українці доволі часто можуть вживати суржикові слова. При цьому і не здогадуються, що те чи те слово – не притаманне нашій мові.

Зокрема, чимало суржикових слів "зачаїлися" у розмовах про гроші. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе розпізнати найпоширеніші помилки та виправити їх.

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Як правильно українською розповісти про гроші

У дев'яносто шостій добірці розповідаємо, які мовні "паразити" ви можете вживати чи чути на тему грошей та фінансів. При цьому пропонуємо правильні варіанти для запам'ятовування.

Дєньги – гроші;

налічка – готівка;

мєлоч – дрібні гроші, дріб'язок, копійки.

копійкИ – копІйки;

здача – решта;

Зверніть увагу! У магазині вам видають решту. А здача – це дія за значення здаватися чи здатися. Слово "здача" також можна зустріти у фразеологізмі "давати здачі" – тобто відповідати ударом на удар, образою на образу тощо.

рахувати гроші і вважати;

Це саме той випадок, коли ви можете сказати: "Я рахую гроші". Адже поширеною помилкою є вживати слово "рахую" у значенні "вважаю" і казати "Я рахую, що ...".

купляти валюту – купувати валюту;

Це також поширена мовна помилка. Тож запам'ятайте, що ви щось купуєте, а не купляєте.



Як правильно розповідати про гроші українською / Freepik

розщитатися – розрахуватися;

рублі – гривні;

Українці також можуть іноді казати про те, що щось коштує умовно сто "рублів". Але не забуваймо, що національною валютою України є гривня. "Рублі" – у "сасєдєй". Тож не плутайте.

гривна і гривня;

десять гривнів – десять гривень;

Зверніть увагу! Також запам'ятайте, що "гривня" і "гривна" – це два різні поняття.

Гривна – це старовинна нашийна прикраса у формі обруча, здебільшого із золота. А гривня – це грошова одиниця України.



У чому різниця між словами "гривнею" і "гривною" / Solovei

переводити гроші – переказувати гроші;

У цьому разі також важливо не плутати. Переказувати ви можете гроші, якщо хочете їх комусь надіслати. А якщо ви перевели гроші, то ви їх марно витратили на щось.

Також запам'ятайте ці два правильні відповідники до поширених суржикових, якщо маєте намір щось купувати.

рассрочка – на виплат;

наложенный платеж – післяплата.

Тож раціонально розпоряджайтесь не лише грошима, а й словами.