Забудьте про "здачу" і "гривни": як українською правильно розповідати про гроші
- Освітня рубрика "Антисуржик. Говори українською правильно" від 24 Каналу допомагає розпізнати та виправити найпоширеніші помилки.
- Цього разу говоримо про гроші.
- Розповідаємо, як замінити дєньги, здачу, купляти, рублі та переводити гроші на правильні українські відповідники.
Українці доволі часто можуть вживати суржикові слова. При цьому і не здогадуються, що те чи те слово – не притаманне нашій мові.
Зокрема, чимало суржикових слів "зачаїлися" у розмовах про гроші. Тож 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" допоможе розпізнати найпоширеніші помилки та виправити їх.
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Як правильно українською розповісти про гроші
У дев'яносто шостій добірці розповідаємо, які мовні "паразити" ви можете вживати чи чути на тему грошей та фінансів. При цьому пропонуємо правильні варіанти для запам'ятовування.
- Дєньги – гроші;
- налічка – готівка;
- мєлоч – дрібні гроші, дріб'язок, копійки.
- копійкИ – копІйки;
- здача – решта;
Зверніть увагу! У магазині вам видають решту. А здача – це дія за значення здаватися чи здатися. Слово "здача" також можна зустріти у фразеологізмі "давати здачі" – тобто відповідати ударом на удар, образою на образу тощо.
- рахувати гроші і вважати;
Це саме той випадок, коли ви можете сказати: "Я рахую гроші". Адже поширеною помилкою є вживати слово "рахую" у значенні "вважаю" і казати "Я рахую, що ...".
- купляти валюту – купувати валюту;
Це також поширена мовна помилка. Тож запам'ятайте, що ви щось купуєте, а не купляєте.
Як правильно розповідати про гроші українською / Freepik
- розщитатися – розрахуватися;
- рублі – гривні;
Українці також можуть іноді казати про те, що щось коштує умовно сто "рублів". Але не забуваймо, що національною валютою України є гривня. "Рублі" – у "сасєдєй". Тож не плутайте.
- гривна і гривня;
- десять гривнів – десять гривень;
Зверніть увагу! Також запам'ятайте, що "гривня" і "гривна" – це два різні поняття.
Гривна – це старовинна нашийна прикраса у формі обруча, здебільшого із золота. А гривня – це грошова одиниця України.
У чому різниця між словами "гривнею" і "гривною" / Solovei
- переводити гроші – переказувати гроші;
У цьому разі також важливо не плутати. Переказувати ви можете гроші, якщо хочете їх комусь надіслати. А якщо ви перевели гроші, то ви їх марно витратили на щось.
Також запам'ятайте ці два правильні відповідники до поширених суржикових, якщо маєте намір щось купувати.
- рассрочка – на виплат;
- наложенный платеж – післяплата.
Тож раціонально розпоряджайтесь не лише грошима, а й словами.