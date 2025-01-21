Ексслужбовець вишу за $ 1,8 тисячі фіктивно зараховував іноземців на навчання: його судитимуть

У Києві ексслужбовець медичного вишу фіктивно зараховував іноземців на навчання. За такі послуги отримував по 1800 доларів.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Відділ комунікації поліції Києва. Тепер цього експосадовця судитимуть.

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У Києві експосадовець вишу фіктивно зараховував іноземців на навчання

За допомогою фігуранта ці "студенти" отримували законні підстави перебувати на території України протягом 4 – 5 років. Незаконну схему поліція викрила у вересні минулого року. Тепер організатору злочинної схеми загрожує до дев'яти років ув'язнення.

За даними поліції, ексрадник керівника одного зі столичних медичних вишів за 1800 доларів допомагав мігрантам-іноземцям фіктивно ставати студентами одного з міжнародних університетів Києва. Це давало їм право отримати візу й студентську посвідку. Так іноземці могли законно перебувати на території України протягом 4 – 5 років, не навчаюсь у виші.

Торік у вересні правоохоронці затримали зловмисника у його робочому кабінеті під час отримання хабаря на суму 33 тисячі гривень від одного з майбутніх "студентів".



Ексслужбовець вишу фіктивно зараховував іноземців на навчання / фото поліції Києва

Тоді чоловікові повідомили про підозру. Слідчі скерували обвинувальний акт до суду. Підозрюваного звільнили із займаної посади. Санкція максимального покарання передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.