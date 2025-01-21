Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева. Теперь этого экс-чиновника будут судить.

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В Киеве экс-чиновник вуза фиктивно зачислял иностранцев на обучение

С помощью фигуранта эти "студенты" получали законные основания находиться на территории Украины в течение 4 – 5 лет. Незаконную схему полиция разоблачила в сентябре прошлого года. Теперь организатору преступной схемы грозит до девяти лет заключения.

По данным полиции, экс-советник руководителя одного из столичных медицинских вузов за 1800 долларов помогал мигрантам-иностранцам фиктивно становиться студентами одного из международных университетов Киева. Это давало им право получить визу и студенческий вид на жительство. Так иностранцы могли законно находиться на территории Украины в течение 4 – 5 лет, не учась в вузе.

В сентябре прошлого года правоохранители задержали злоумышленника в его рабочем кабинете во время получения взятки на сумму 33 тысячи гривен от одного из будущих "студентов".



Экс-сотрудник вуза фиктивно зачислял иностранцев на обучение / фото полиции Киева

Тогда мужчине сообщили о подозрении. Следователи направили обвинительный акт в суд. Подозреваемого уволили с занимаемой должности. Санкция максимального наказания предусматривает до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.