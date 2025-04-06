Чому саме "на халяву": як з'явився відомий крилатий вислів

Крилаті вислови є частиною нашого багатого мовлення. Але щоб бути дотепним і цікавим співрозмовником, слід знати і їх походження.

Деякі крилаті вислови мали раніше цілком практичне пояснення. Серед таких – "на халяву". Яке його походження пояснює 24 Канал, посилаючись на блог Павла Мацьопи.

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Звідки взявся вислів "на халяву"

Чули слово "халява"? А у якому значення – літературному чи сленговому?

Словом "халява", в українській мові, позначають верхню трубчасту частину чобота, що прикриває литку.

"Невідома підійшла під ліхтарню і почала об стовпець обтирати свої покаляні чоботи з кривими закаблуками, драними халявами". (Панас Мирний).

А ще чоловічі чоботи були зручним місцем, щоб у халявах носити дрібнички – папір, перо, олівець, ніж. А потім з'явився термін – "захалявна книжечка".

А от сленгове чи то жаргонне слово "халява" – позначає щось, що дісталося даром. З часом термін "на халяву" почали вживати в ширшому контексті. Він став синонімом до чогось дешевого, безплатного, отриманого без зусиль.

А ще є традиція, у деяких студентів, перед іспитом "закликати халяву", що вдало скласти сесію – кричати у вікно перед опівніччю напередодні "халяво, прийди". Чули чи робили таке?

Та навіть походження вислову має кілька версій.

Версія 1. Халявою наші предки називали верхню частину чобота. Зазвичай нижня частина чобота зношувалася набагато швидше, ніж верхня халява. Тому підприємливі чоботарі пришивали до халяви нову нижню частину взуття – "пришито на халяву". Такі чоботи, у яких була нова лише нижня частина, були набагато дешевшими ніж нове взуття. Отримав нові чоботи пришиті "на халяву".

Версія 2. Існує також версія, що "халява" походить від івритського слова "халав" (חָלָב), що означає "молоко". Тут теж є кілька історій. За однією – в єврейських громадах, п'ятницям, перед шабатом роздавали їжу нужденним, і це називали "халав".

Чи дотепна одеська історія. У єврейській робітничій синагозі в шабат, коли працювати не можна, доїти корів треба було, але робити з молока нічого не можна. Сметану, вершки чи сир не зробиш, тож це молоко залишали у бідонах для усіх охочих. Тому містяни знали, що треба іти до синагоги "на халяву", тобто за молоком, отриманим задарма.

Звідки взялося "на халяву": дивіться відео

Вислів "на халяву" можна замінити на:

на дурничку,

на дурняк,

за так [грошей],

да́рмо,

ду́рно / заду́рно,

за спаси́бі.

А ще іншим висловом – "на шару", про походження якого писали раніше.

Ба більше, "халява" фігурує й в інших українських фразеологізмах.

Лизати халяви (халяву) в когось – підлабузнюватися до кого-небудь;

підлабузнюватися до кого-небудь; Робити з губи халяву / Робити з писка халяву / Розпустити язика (морду), як (мов) халяву – те саме, що лаятися.

– те саме, що Ускочити вище халяв – потрапити в яку-небудь біду, халепу.

Також ідіома "видно пана по халявах" означає, що взуття показує достаток та (або) шляхетність людини.

"Халява" може використовуватися навіть як лайка, для позначення неохайної, розпутної, скупої людини – "А ти, кажеш літом і свічки не світиш! Жалієш грошей. Ех ти, халява!" (Панас Мирний).

Які ж цікаві та непересічні мають крилаті вислови – зберіть їх у свою скарбничку та станьте цікавим співрозмовником!