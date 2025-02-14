6 рекордів Гіннеса з ментальної арифметики встановив 14 річний "хлопець-калькулятор"
- Аарян Шукла, 14-річний вундеркінд з Індії, встановив шість рекордів Гіннеса в ментальній арифметиці за один день.
- Хлопець займається ментальною математикою з 6 років, тренується по 5 – 6 годин на день.
На планеті є чимало дивовижних і геніальних людей. Усі вони мають певні таланти чи здібності, які проявляються ще з дитинства. А якщо докласти зусиль для їх вдосконалення, то можна потрапити у Книгу рекордів Гіннеса – як Аарян Шукла "хлопець-калькулятор".
В Індії проживає підліток, який визнаний генієм ментальної арифметики – Аарян Шукла. Хлопець щороку встановлює рекорди з підрахунків, а цього року – одразу кілька вражаючих результатів, пише 24 Канал, посилаючись на ресурс Світові рекорди Гіннеса.
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Які світові рекорди генія-підлітка
Аарян Шукла, 14-річний вундеркінд зі штату Махараштра, Індія демонструє дивовижні здібності оперування цифрами подумки – додавання, віднімання, множення, ділення, корінь з числа і тому подібне. І робить це дуже швидко встановлюючи рекорди.
12 лютого Аарян Шукла "хлопець-калькулятор" з Індії продемонстрував свої здібності в ментальній математиці та встановив шість світових рекордів за один день. Він прибув у Дубаї на запрошення Книги рекордів Гіннеса саме з цією метою та встановив рекорди з:
- найшвидше додавання подумки 100 чотиризначних чисел (за 30,9 секунди, це одне обчислення кожні 0,5 секунди),
- найшвидше додавання подумки 200 чотиризначних чисел (1 хвилина 9,68 секунди)
- найшвидше додавання подумки 50 п’ятизначних чисел (18,71 секунди),
- найшвидше ділення подумки 20-значного числа на десятизначне число (10 прикладів за 5 хвилин, 42 секунди),
- найшвидше множення подумки двох п’ятизначних чисел (10 прикладів за 51,69 секунди)
- найшвидше множення подумки двох восьмизначних чисел (10 прикладів за 2 хвилини 35,41 секунди).
6 світових рекордів / скриншот з відео Світові рекорди Гіннеса
Це чергове його досягнення, а попередні були у 2023 та 2022 роках. У 13-річному віці він встановив свій перший рекорд Гіннеса, коли здійснив найшвидше додавання подумки 50 п’ятизначних чисел за 25,19 секунди, на зйомках італійського телесеріалу Lo Sho Dei Record. А ще у 2022 році в Падерборні, Німеччина, Аарян виграв престижний Чемпіонат світу з розумових обчислень.
Встановлення рекорду /скриншот з відео Світові рекорди Гіннеса
Дивовижний "хлопець-калькулятор": дивіться відео
Як тренується хлопець
Здібності в Ааряна проявилися ще в дитинстві, а ментальною математикою розпочав займатися з 6 років, поступово ускладнюючи собі завдання. Згодом почав брати участь у змаганнях і поступово став чемпіоном світу.
Щодо свого розпорядку дня Аарян розповів, що тренування займають кілька годин, а щоб розслабитися та відпочити практикує йогу.
Щоденні тренування є одним із важливих аспектів підготовки до змагань, […] тому я тренуюся близько п’яти-шести годин на день,
– розповів рекордсмен.
Юній геній і сам не може пояснити, як відбувається блискавичне обчислення у голові – він просто оперує цифрами у вирішальні моменти.
Чим ще цікавиться геній
Попри свої досягнення і вміння – це звичайний підліток зі своїми хобі та інтересами. Математику він не називає улюбленим предметом у школі, серед інтересів ще історія, фізика, географія та природничі науки. Радіє, що його талант дає змогу подорожувати світом та бачити цікаві місця.
Аарян з батьками у Дубаї / скриншот з відео Світові рекорди Гіннеса
Хлопець любить книги і багато читає, переважно пригодницькі чи таємничі твори. А ще грає у крикет та дивиться футбол.
Я люблю грати в крикет і дивитися його багато. Я люблю збирати інформацію про крикет! А ще я люблю дивитися футбол. Я не надто багато граю, але все одно мені подобається бачити статистику,
– розповідає Аарян.
Хлопець має і вірних друзів, до яких поспішає, щоб розповісти про чергові змагання та свої успіхи. Майбутню професію Аарян Шукла ще не обрав, але точно знає, що вона буде пов'язана з математикою.
Хлопець є одним із членів правління Глобальної асоціації ментальних калькуляторів (GMCA). Місія GMCA полягає в тому, щоб сприяти співпраці між розумовими калькуляторами, розширювати та зміцнювати ментальну математику в усьому світі, а також проводити першу у своєму роді лігу ментальних обчислень.
Що таке ментальна арифметикаЦе методика навчання, що бере початок у країнах Азії і набирає популярності у всьому світі. Вона заснована на механічному обчисленні на рахівницях, розвитку навичок лічби подумки і вправах на концентрацію і логіку. Ментальна арифметика допомагає розвинути швидкість мислення і творчі здібності.
Побажаємо успіхів юному генію!