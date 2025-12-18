Не кажіть "хлопушка": як правильно назвати один з атрибутів Нового року

Не перестає дивувати, як у слів зі спільним праслов'янським походженням у кожній мові виникають свої особливості та звучання.

Як українською звучить слово "хлопушка", розповідає 24 Канал, посилаючись на Словник.UA.

Як українською правильно "хлопушка"?

Обов'язковий атрибут кожного веселого свята – Дня народження, Нового року, дівич-вечора, гендер-паті є різнобарвне чи блискуче конфеті, яке в повітря викидає "хлопушка".

Проте, таке відоме слово українською звучить по-іншому. Слово "хлопушка" є росіянізмом і не належить до літературної української мови. Правильний український відповідник слова – це "хлопавка".

Що таке хлопавка?

Хлопавка – іграшка чи святковий аксесуар у вигляді паперової трубочки, яка при розриванні видає різкий звук і розсипає конфетті. Першими винахідниками були китайці, які використовували бамбукові палички. А англієць Томас Сміт, власник кондитерської, хотів здивувати клієнтів і придумав пакуночки з цукерками та маленькими подарунками ще у 1850-х роках. Він додав механізм, що при розриванні створював гучний "хлопок" і сипав конфетті чи іскри. Так з’явилися "Christmas crackers", які стали популярними у Великій Британії й поширилися світом.

Слово походить від дієслова "хлопати", що точно передає функцію предмета – створювати звук, схожий на хлопок чи ляскіт.

У музичному та театральному контексті "хлопавка" також використовується – як інструмент для звуконаслідування, наприклад, пострілу.

Цікаво! Для українців слово "хлопок" набуло іронічного змісту. Пішло воно з медійних пояснень росіян щодо вибухів – "произошол хлопок". А у нас іронічно звук вибуху на Росії почали коментувати – "відбулася бавовна". І усе всім зрозуміло.

Дивно, як кілька літер змінює звучання слова та надає кожній мові своєї унікальності. Тому не відмовляйтеся від свого, позбавляйтеся суржику та росіянізмів та говоріть українською!