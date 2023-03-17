Хто очолить МОН замість Шкарлета: Железняк назвав основного кандидата

Сергій Шкарлет подав заяву про відставку з поста міністра освіти України. Відомо, що його може замінити директор Малої академії наук Оксен Лісовий. Розповідаємо, що відомо про кадрові зміни.

Власне, про заміну Оксеном Лісовим Сергія Шкарлета розповів народний депутат Ярослав Железняк. Він зауважив, що це "дуже гарний вибір". А ще додав, що це не єдині кадрові ротації, які очікують нас на найближчий пленарний тиждень.

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Шкарлета попросили

Про це розповіли журналісти видання Liga.net. Вони, посилаючись на співрозмовника у профільному комітеті парламенту й співрозмовника у керівництві фракції "Слуга народу" зауважили, що Шкарлет іде не добровільно.

Це не його ініціатива, а його попросили. Рішення давно перезріло. Сподіваємось, це рішення не відкотиться, бо після "відставки" Резнікова вже ні в чому не впевнений,

– сказав один зі співрозмовників.

Що відомо про Оксена Лісового