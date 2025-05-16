Хто такий Славік: яке справжнє ім'я може бути у власника та як звертатися українською
- Ім'я Славік є короткою формою давньослов'янських імен, таких як В'ячеслав, Владислав, Бронислав та інших, що закінчуються на "-слав".
- Українською мовою ім'я Славік звучить як Славко або Слава, а короткі форми можуть бути Владик, В'ячик, Стасик, Ярик, Мирось.
Ім'я Славік має давнє слов'янське походження. Це одне з найпопулярніших імен і досі. Але його повна версія може вас здивувати.
Про варіанти повного імені, від яких може утворитися Славік, та як звертатися українською розповідає 24 Канал.
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Яке походження імені Славік
Серед ваших знайомих точно є носій імені Славік. Але це – лише коротка форма імені. А ось повна – вас може здивувати. Воно не набуло самостійності, а символізує частку давньослов'янських імен, у яких є закінчення "-слав", тобто – слава. А славою можна володіти, боронити, святити, ростити і так далі.
Тому ваш знайомий, може носити одне з цих давніх і мужніх імен:
- найчастіше – В'ячеслав,
- а ще – Владислав,
- Бронислав,
- Богуслав,
- Болеслав,
- Всеслав,
- Мирослав,
- Станіслав,
- Святослав,
- Зореслав,
- Радислав,
- Ростислав,
- Ярослав.
До речі, такі імена стали останнім часом дуже популярні – це повернення до витоків. І вони поширені у багатьох слов'янських народів.
Але це не обов'язково бути Славік – це вибір батьків. Для короткої форми обирають і першу частину імені – Владик, В'ячик, Стасик, Ярик, Мирось.
Однак, якщо вам більше до вподоби Славік, то знайте – це російська калькована форма. Українською ім'я звучатиме як – Славко чи Слава.
Від цих імен походить низка прізвищ, як і від короткої форми – Ян Славік – чеський історик і публіцист. Є і жіночі версії імен – Владислава, В'ячеслава, Мирослава, Радислава.
Обирайте для свого сина мужнє ім'я! У знайомого з іменем Славко, запитайте повну версію. Говоріть українською і починайте з імені!