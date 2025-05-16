Про варіанти повного імені, від яких може утворитися Славік, та як звертатися українською розповідає 24 Канал.

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Яке походження імені Славік

Серед ваших знайомих точно є носій імені Славік. Але це – лише коротка форма імені. А ось повна – вас може здивувати. Воно не набуло самостійності, а символізує частку давньослов'янських імен, у яких є закінчення "-слав", тобто – слава. А славою можна володіти, боронити, святити, ростити і так далі.

Тому ваш знайомий, може носити одне з цих давніх і мужніх імен:

  • найчастіше – В'ячеслав,
  • а ще – Владислав,
  • Бронислав,
  • Богуслав,
  • Болеслав,
  • Всеслав,
  • Мирослав,
  • Станіслав,
  • Святослав,
  • Зореслав,
  • Радислав,
  • Ростислав,
  • Ярослав.

До речі, такі імена стали останнім часом дуже популярні – це повернення до витоків. І вони поширені у багатьох слов'янських народів.

Але це не обов'язково бути Славік – це вибір батьків. Для короткої форми обирають і першу частину імені – Владик, В'ячик, Стасик, Ярик, Мирось.

Однак, якщо вам більше до вподоби Славік, то знайте – це російська калькована форма. Українською ім'я звучатиме як – Славко чи Слава.

Від цих імен походить низка прізвищ, як і від короткої форми – Ян Славік – чеський історик і публіцист. Є і жіночі версії імен – Владислава, В'ячеслава, Мирослава, Радислава.

Обирайте для свого сина мужнє ім'я! У знайомого з іменем Славко, запитайте повну версію. Говоріть українською і починайте з імені!