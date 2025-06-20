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Освіта Освіта в Україні У ЛНУ імені Івана Франка відбулася інавгурація нового ректора
20 червня, 11:45
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У ЛНУ імені Івана Франка відбулася інавгурація нового ректора

Марія Волошин
Основні тези

Близько місяця тому Львівський національний університет імені Івана Франка отримав нового ректора. Ним став Роман Гладишевський, який був проректором вишу з наукової роботи.

Сьогодні, 20 червня, відбувалася інавгурація новообраного ректора. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Львівської ОВА Максима Козицького. 

До теми ЛНУ імені Івана Франка отримав нового ректора

Роман Гладишевський офіційно став ректором ЛНУ 

Посадовець зазначив, що Гладишевський – вчений світового рівня, людина, яка знає університет не ззовні, а зсередини. Він десятиліттями  формував академічне середовище – у Львові, Женеві, Савуа, в українській і міжнародній науці. Тож він зможе поєднати традиції Франкового університету з викликами сучасності.

Попередній ректор – Володимир Мельник – офіційно передав повноваження своєму наступнику.

Інавгурація нового ректора ЛНУ / фото з телеграм-каналу Максима Козицького

Зазначимо, що 66-річний Роман Гладишевський походить з родини хіміків. З 2014 року до лютого 2025 року він був проректором ЛНУ з наукової роботи. Детально про його біографію читайте за посиланням. 

  • Нагадаємо також, що нового ректора цьогоріч обрали і в Національному університеті "Львівська політехніка". Вперше цей виш очолила жінка – Наталія Шаховська. Її інавгурація відбулася 29 травня. Шаховська – 46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Входить у топ найцитованіших науковців світу. 