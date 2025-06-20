У ЛНУ імені Івана Франка відбулася інавгурація нового ректора

Близько місяця тому Львівський національний університет імені Івана Франка отримав нового ректора. Ним став Роман Гладишевський, який був проректором вишу з наукової роботи.

Сьогодні, 20 червня, відбувалася інавгурація новообраного ректора. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Львівської ОВА Максима Козицького.

До теми ЛНУ імені Івана Франка отримав нового ректора

Роман Гладишевський офіційно став ректором ЛНУ

Посадовець зазначив, що Гладишевський – вчений світового рівня, людина, яка знає університет не ззовні, а зсередини. Він десятиліттями формував академічне середовище – у Львові, Женеві, Савуа, в українській і міжнародній науці. Тож він зможе поєднати традиції Франкового університету з викликами сучасності.

Попередній ректор – Володимир Мельник – офіційно передав повноваження своєму наступнику.

Інавгурація нового ректора ЛНУ / фото з телеграм-каналу Максима Козицького

Зазначимо, що 66-річний Роман Гладишевський походить з родини хіміків. З 2014 року до лютого 2025 року він був проректором ЛНУ з наукової роботи. Детально про його біографію читайте за посиланням.