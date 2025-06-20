Сьогодні, 20 червня, відбувалася інавгурація новообраного ректора. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Львівської ОВА Максима Козицького.
До теми ЛНУ імені Івана Франка отримав нового ректора
Роман Гладишевський офіційно став ректором ЛНУ
Посадовець зазначив, що Гладишевський – вчений світового рівня, людина, яка знає університет не ззовні, а зсередини. Він десятиліттями формував академічне середовище – у Львові, Женеві, Савуа, в українській і міжнародній науці. Тож він зможе поєднати традиції Франкового університету з викликами сучасності.
Попередній ректор – Володимир Мельник – офіційно передав повноваження своєму наступнику.
Інавгурація нового ректора ЛНУ / фото з телеграм-каналу Максима Козицького
Зазначимо, що 66-річний Роман Гладишевський походить з родини хіміків. З 2014 року до лютого 2025 року він був проректором ЛНУ з наукової роботи. Детально про його біографію читайте за посиланням.
- Нагадаємо також, що нового ректора цьогоріч обрали і в Національному університеті "Львівська політехніка". Вперше цей виш очолила жінка – Наталія Шаховська. Її інавгурація відбулася 29 травня. Шаховська – 46-річна докторка технічних наук, засновниця кафедри систем штучного інтелекту та директорка Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Входить у топ найцитованіших науковців світу.