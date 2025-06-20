Сегодня, 20 июня, происходила инаугурация новоизбранного ректора. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграмм-канале главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

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Роман Гладышевский официально стал ректором ЛНУ

Чиновник отметил, что Гладышевский – ученый мирового уровня, человек, который знает университет не извне, а изнутри. Он десятилетиями формировал академическую среду – во Львове, Женеве, Савуа, в украинской и международной науке. Поэтому он сможет совместить традиции Франкового университета с вызовами современности.

Предыдущий ректор – Владимир Мельник – официально передал полномочия своему преемнику.

Инаугурация нового ректора ЛНУ / фото из телеграм-канала Максима Козицкого

Отметим, что 66-летний Роман Гладышевский происходит из семьи химиков. С 2014 года до февраля 2025 года он был проректором ЛНУ по научной работе. Подробно о его биографии читайте по ссылке.