Тут важливі дані: що треба знати про інформаційну сторінку учасника НМТ

Через кілька місяців стартує національний мультипредметний тест. А от реєстрація на тестування – через місяць.

Кожен учасник тестування повинен мати при цьому Інформаційну сторінку учасника НМТ. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Що таке інформаційна сторінка учасника НМТ

Інформаційна сторінка учасника – це спеціальний індивідуальний онлайн-кабінет, доступ до якого нададуть після реєстрації. На ній буде важлива інформація щодо кожного етапу проведення тестування.

На інформаційній сторінці потрібно підтвердити своє бажання проходити національний мультитест і повідомити організаторів про те, у якому регіоні ви перебуватимете під час складання іспиту в 2025 році.

Також на інформаційній сторінці ви зможете дізнатися про дату, час і місце проходження НМТ, отримавши запрошення для участі у тесті.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Запрошення для учасників основної сесії розміщують не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення основної сесії НМТ. Цьогоріч можливість завантажити запрошення учасники основної сесії отримають з 4 травня.

Учасники, які будуть складати мультитест у межах додаткової сесії, отримають запрошення не пізніше ніж за 3 календарні дні до початку проведення додаткової сесії. Завантажити запрошення можна буде з 11 липня.

Після визначення результатів НМТ на сторінці розміщується інформаційна картка з персональними результатами учасника тестування.