В українських вишах навчаються понад 20 тисяч іноземців: які ЗВО обирають найчастіше
- Станом на початок 2026 року у вишах України навчається 21 271 іноземний студент.
- Більшість іноземних студентів навчаються в Київській, Харківській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Станом на початок цього року у вишах України навчається 21 271 іноземний студент. До початку повномасштабної війни їх було більше.
Про це свідчать дані Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО), повідомляє Міністерство освіти і науки України.
Скільки іноземців вчиться у вишах України?
Очільниця УДЦМО Олена Шаповалова повідомила, що кількість іноземних студентів в Україні зменшилася, якщо порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення. Однак інтерес до здобуття вищої освіти в Україні зберігається.
Тому українські ЗВО активно розвивають нові освітні напрями, адаптовують навчальні формати та долучаються до ініціатив, спрямованих на розвиток міжнародної освіти,
– уточнила вона.
Іноземні студенти у вишах України / МОН
За даними УДЦМО, у 2025/2026 навчальному році іноземні студенти навчаються у 369 вишах нашої держави. Найбільше у таких ЗВО:
Київський національний університет технологій та дизайну;
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
Сумський національний аграрний університет;
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;
Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";
Національний університет біоресурсів і природокористування України;
ПЗВО "Міжнародний Європейський університет";
ПЗВО "Університет медицини та соціальних наук";
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.
Більшість іноземних студентів здобувають освіту в Київській та Харківській, а також Сумській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.
Скільки іноземних студентів планує залучити МОН?
- У МОН України сподіваються, що після завершення війни кількість іноземних студентів в Україні може зрости. Причому до 100 тисяч, заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
- До повномасштабної війни було десь 80 тисяч.
- Він зауважив, що українські виші сьогодні об'єднали в собі багато напрямів. Зокрема, важливих для суспільства. І це, на його думку, – один з чинників збільшення кількості іноземців після завершення війни.