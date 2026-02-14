Укр Рус
14 лютого, 15:06
3

В українських вишах навчаються понад 20 тисяч іноземців: які ЗВО обирають найчастіше

Марія Волошин
Основні тези
  • Станом на початок 2026 року у вишах України навчається 21 271 іноземний студент.
  • Більшість іноземних студентів навчаються в Київській, Харківській, Сумській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Станом на початок цього року у вишах України навчається 21 271 іноземний студент. До початку повномасштабної війни їх було більше.

Про це свідчать дані Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО), повідомляє Міністерство освіти і науки України

Скільки іноземців вчиться у вишах України?

Очільниця УДЦМО Олена Шаповалова повідомила, що кількість іноземних студентів в Україні зменшилася, якщо порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення. Однак інтерес до здобуття вищої освіти в Україні зберігається.

Тому українські ЗВО активно розвивають нові освітні напрями, адаптовують навчальні формати та долучаються до ініціатив, спрямованих на розвиток міжнародної освіти, 
– уточнила вона. 


Іноземні студенти у вишах України / МОН

За даними УДЦМО, у 2025/2026 навчальному році іноземні студенти навчаються у 369 вишах нашої держави. Найбільше у таких ЗВО: 

  • Київський національний університет технологій та дизайну;

  • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

  • Сумський національний аграрний університет;

  • Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

  • Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;

  • ПЗВО "Міжнародний Європейський університет";

  • ПЗВО "Університет медицини та соціальних наук";

  • Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

  • Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

Більшість іноземних студентів здобувають освіту в Київській та Харківській, а також Сумській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.


Іноземні студенти у вишах України / МОН

Скільки іноземних студентів планує залучити МОН?

  • У МОН України сподіваються, що після завершення війни кількість іноземних студентів в Україні може зрости. Причому до 100 тисяч, заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
  • До повномасштабної війни було десь 80 тисяч.
  • Він зауважив, що українські виші сьогодні об'єднали в собі багато напрямів. Зокрема, важливих для суспільства. І це, на його думку, – один з чинників збільшення кількості іноземців після завершення війни.