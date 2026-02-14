В українських вишах навчаються понад 20 тисяч іноземців: які ЗВО обирають найчастіше

Станом на початок цього року у вишах України навчається 21 271 іноземний студент. До початку повномасштабної війни їх було більше.

Про це свідчать дані Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО), повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Скільки іноземців вчиться у вишах України?

Очільниця УДЦМО Олена Шаповалова повідомила, що кількість іноземних студентів в Україні зменшилася, якщо порівняти з періодом до повномасштабного вторгнення. Однак інтерес до здобуття вищої освіти в Україні зберігається.

Тому українські ЗВО активно розвивають нові освітні напрями, адаптовують навчальні формати та долучаються до ініціатив, спрямованих на розвиток міжнародної освіти,

Іноземні студенти у вишах України / МОН

За даними УДЦМО, у 2025/2026 навчальному році іноземні студенти навчаються у 369 вишах нашої держави. Найбільше у таких ЗВО:

Київський національний університет технологій та дизайну;

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Сумський національний аграрний університет;

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця;

Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут";

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

ПЗВО "Міжнародний Європейський університет";

ПЗВО "Університет медицини та соціальних наук";

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.

Більшість іноземних студентів здобувають освіту в Київській та Харківській, а також Сумській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях.



Скільки іноземних студентів планує залучити МОН?