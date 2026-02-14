У вишах України здобуває освіту зараз 21 271 іноземний студент. Такі дані станом на початок 2026 року.

Про це свідчать дані Українського державного центру міжнародної освіти (УДЦМО), повідомляє Міністерство освіти і науки України.

З яких країн найчастіше їдуть студенти в Україну?

У вишах України навчаються громадяни зі 127 країн світу. Найбільше студентів з Китаю, Азербайджану, Грузії, Індії, Марокко, Туреччини, Туркменістану, Польщі, Вірменії, Росії.



Іноземні студенти у вишах України / МОН

Які спеціальності обирають іноземці?

Найпоширенішими напрямами підготовки є:

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок;

Харчові технології;

Менеджмент;

Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва;

Медицина;

Фізична культура і спорт;

Біотехнології та біоінженерія;

Авіаційний транспорт;

Економіка та міжнародні економічні відносини;

Компʼютерна інженерія.

Як залучають іноземців в Україну?

Станом на 1 січня 2026 року зареєстровано 6292 запрошень на навчання. Найбільше – для абітурієнтів з Китаю, Азербайджану, Грузії, Туркменістану, Марокко, Нігерії, Туреччини, Індії, США, Польщі.

Очільниця УДЦМО Олена Шаповалова каже, що залучати іноземних студентів в під час війни надзвичайно складно. Однак в Україні над цим системно працюють.

Ми беремо участь у міжнародних освітніх виставках, проєктах, розвиваємо партнерства. І за минулий рік отримали майже 10 тисяч заяв та видали понад 6 тисяч запрошень на навчання – це вагомий результат у нинішніх умовах,

– зазначила вона.

Український державний центр міжнародної освіти нагадує, що цьогоріч для іноземних вступників зберігається можливість двох наборів на навчання. Виші самостійно визначають терміни проведення осіннього та зимового наборів, зокрема зимовий набір може тривати до 15 квітня.

Скільки іноземних студентів планує залучити МОН?