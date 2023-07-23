Аргумент для конкурента: як красиво українською розповісти про вступ у виш

23 липня 2023, 12:09
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Абітурієнти в Україні активно подають заяви на вступ в обрані заклади вищої освіти. Триває вступна кампанія 2023.

При цьому під час спілкування зі вступниками ви можете почути чимало іншомовних слів. Натомість 24 Канал розповість вам, які з популярних запозичень можна легко замінити питомими українськими словами. 

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Якими красивими українськими словами розповісти про вступ 

У двадцять четвертій добірці пропонуємо вашій увазі популярні іншомовні слова, які часто вживають абітурієнти, коли розповідають про вступну кампанію. А також підкажемо, якими красивими відповідниками зі солов'їної ви можете їх замінити. 

  • аналіз – розбір;
  • анулювати – скасувати;
  • аргумент – доказ;
  • дискусія – обговорення;
  • диференціація – розподіл;
  • конкурент – суперник;
  • конкурс – змагання, суперництво;
  • контракт – договір;
  • лімітувати – обмежувати;
  • лінгвіст – мовознавець;
  • менеджмент – керування;
  • моніторинг – вивчення, дослідження;
  • полеміка – суперечка, обговорення;
  • соціологія – суспільствознавство;
  • сфера – царина.
Тож активно вживайте питомі слова з рідної мови і успіхів вам під час вступної кампанії!
Автор: Марія Волошин