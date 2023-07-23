Аргумент для конкурента: як красиво українською розповісти про вступ у виш

Абітурієнти в Україні активно подають заяви на вступ в обрані заклади вищої освіти. Триває вступна кампанія 2023.

При цьому під час спілкування зі вступниками ви можете почути чимало іншомовних слів. Натомість 24 Канал розповість вам, які з популярних запозичень можна легко замінити питомими українськими словами.

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Якими красивими українськими словами розповісти про вступ

У двадцять четвертій добірці пропонуємо вашій увазі популярні іншомовні слова, які часто вживають абітурієнти, коли розповідають про вступну кампанію. А також підкажемо, якими красивими відповідниками зі солов'їної ви можете їх замінити.