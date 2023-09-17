Зробіть ваше мовлення вишуканим: замініть ці іншомовні слова українськими

У час розквіту української мови у світі українцям варто уважніше ставитися до свого мовлення. При цьому не лише виправляти наявні мовні хиби, а й використовувати щоразу нові цікаві слова.

І було б чудово, якби краяни використовували більше питомих слів, які іноді є цікавішими, аніж їхні запозичені синоніми. І 24 Канал у цьому допоможе.

Читайте Збагатіть своє мовлення: якими красивими українськими словами замінити популярні запозичення

Які іншомовні слова варто замінити українськими

У двадцять сьомій добірці пропонуємо вам десять іншомовних слів, які ви легко можете замінити українськими. А також підкажемо їхні відповідники, які не поступаються модним запозиченням.