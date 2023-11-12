Якими красивими українськими словами замінити аеропорт, візит і резерв

В українській мові є чимало милозвучних питомих слів. Тому їх варто вживати частіше, на противагу іншомовним.

І не переживайте, що ваше мовлення здаватиметься не таким сучасним. Навпаки – ви продемонструєте співрозмовникам значну обізнаність у рідній мові.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять третій добірці Освіта 24 пропонує вам ще десяток запозичених слів, які можна і варто замінити українськими. Також "розсекречуємо" їхні красиві відповідники зі солов'їної. Тож сміливо вживайте ці слова вже сьогодні.

Аеропорт – летовище;

дистанція – відстань;

фіаско – провал, невдача;

консенсус – згода, одностайність;

візит – відвідини;

резерв – запас; джерело нових сил;

бібліотека – книгозбірня;

момент – мить;

менеджмент – управління;

прогрес – поступ.

Любіть українську мову та вдосконалюйте своє мовлення! Успіху!