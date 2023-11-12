Якими красивими українськими словами замінити аеропорт, візит і резерв

12 листопада 2023, 17:30
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В українській мові є чимало милозвучних питомих слів. Тому їх варто вживати частіше, на противагу іншомовним.

І не переживайте, що ваше мовлення здаватиметься не таким сучасним. Навпаки – ви продемонструєте співрозмовникам значну  обізнаність у рідній мові. 

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У тридцять третій добірці Освіта 24 пропонує вам ще десяток запозичених слів, які можна і варто замінити українськими. Також "розсекречуємо" їхні красиві відповідники зі солов'їної. Тож сміливо вживайте ці слова вже сьогодні. 

  • Аеропорт – летовище;
  • дистанція – відстань;
  • фіаско – провал, невдача;
  • консенсус – згода, одностайність;
  • візит – відвідини;
  • резерв – запас; джерело нових сил;
  • бібліотека – книгозбірня;
  • момент – мить;
  • менеджмент – управління;
  • прогрес – поступ. 
Любіть українську мову та вдосконалюйте своє мовлення! Успіху!
Автор: Марія Волошин