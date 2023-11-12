Якими красивими українськими словами замінити аеропорт, візит і резерв
12 листопада 2023, 17:30Читать новость на русском
В українській мові є чимало милозвучних питомих слів. Тому їх варто вживати частіше, на противагу іншомовним.
І не переживайте, що ваше мовлення здаватиметься не таким сучасним. Навпаки – ви продемонструєте співрозмовникам значну обізнаність у рідній мові.
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Як замінити популярні іншомовні слова українськими
У тридцять третій добірці Освіта 24 пропонує вам ще десяток запозичених слів, які можна і варто замінити українськими. Також "розсекречуємо" їхні красиві відповідники зі солов'їної. Тож сміливо вживайте ці слова вже сьогодні.
- Аеропорт – летовище;
- дистанція – відстань;
- фіаско – провал, невдача;
- консенсус – згода, одностайність;
- візит – відвідини;
- резерв – запас; джерело нових сил;
- бібліотека – книгозбірня;
- момент – мить;
- менеджмент – управління;
- прогрес – поступ.
Любіть українську мову та вдосконалюйте своє мовлення! Успіху!