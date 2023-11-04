Якими милозвучними українськими словами замінити дуель, стрес і форум
4 листопада 2023, 19:15Читать новость на русском
В українській мові є чимало красивих та оригінальних питомих слів. Натомість українці часто віддають перевагу запозиченням.
Останні здаються їм моднішими. Однак Освіта 24 радить все ж збагачувати своє мовлення красивими словами з рідної мови.
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Як замінити популярні іншомовні слова українськими
У тридцять другій добірці пропонуємо вам замінити ще 10 іншомовних слів, які ви можете вживати. При цьому "даруємо" красиві їхні відповідники, які є питомими українськими словами. Вкраплювати їх у своє мовлення ви можете вже сьогодні.
- стрес – напруження, потрясіння;
- дуель – поєдинок, двобій, герць.
- толерантність – терпимість;
- форум – захід, зібрання;
- кредитор – позикодавець;
- конкурент – суперник;
- домінувати – панувати, переважати;
- структура – будова;
- ігнорувати – не помічати, нехтувати, легковажити;
- директива – вказівка, розпорядження.