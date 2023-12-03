Якими красивими українськими словами замінити комфорт, симптом та дайджест
3 грудня 2023, 12:38Читать новость на русском
В українській мові є чимало запозичених слів. Однак у солов'їній є і чимало красивих їхніх питомих відповідників.
Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме їм. При цьому допоможе це зробити, аби ви вдосконалили своє мовлення.
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Як замінити поширені іншомовні слова українськими
У тридцять шостій добірці пропонуємо вам десять запозичених слів замінити питомими українськими. Ви можете зробити це сьогодні. Ще й похизуєтесь знанням рідної мови.
Тож до вашої уваги – невелика добірка:
- аналіз – розбір;
- дайджест – короткий виклад;
- симптом – ознака, прикмета;
- регенерація – відновлення;
- мобільність – рухомість;
- конфронтація – протистояння;
- лімітувати – обмежувати;
- комфорт – зручність;
- імпорт – ввезення;
- голкіпер – воротар.