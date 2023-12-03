Якими красивими українськими словами замінити комфорт, симптом та дайджест

В українській мові є чимало запозичених слів. Однак у солов'їній є і чимало красивих їхніх питомих відповідників.

Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме їм. При цьому допоможе це зробити, аби ви вдосконалили своє мовлення.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

У тридцять шостій добірці пропонуємо вам десять запозичених слів замінити питомими українськими. Ви можете зробити це сьогодні. Ще й похизуєтесь знанням рідної мови.

Тож до вашої уваги – невелика добірка: