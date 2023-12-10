Як цікавими українськими словами замінити корективи, дебати і стагнацію

Українську мову свого часу збагатило чимало запозичень. При цьому частина з них так прижилася, що іншомовність окремих слів важко помітити відразу.

Ба більше: краяни навіть можуть частіше вживати саме іншомовні слова, аніж українські. Тож Освіта 24 допоможе зосередитися на словах з рідної мови.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

У тридцять сьомій добірці пропонуємо вам замінити 10 популярних запозичених слів українськими. При цьому підкажемо питомі синоніми до цих запозичень. Тому сміливо запам'ятовуйте їх і вживайте вже сьогодні.