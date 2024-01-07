Кулінарія, традиція, меню: якими цікавими українськими словами замінити запозичені

7 січня 2024, 14:00
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Українці доволі часто вживають слова іншомовного походження, адже вважають їх модними. Навіть у час свят.

Натомість Освіта 24 радить віддавати перевагу українським. Які іншомовні слова варто замінити, читайте далі. 

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Якими цікавими українськими словами замінити запозичені

У сорок першій добірці розповімо вам, які запозичені слова ви можете вживати у час свят і не тільки, чи навіть почути окремі випадково і не знати їхнього значення. Також пропонуємо красиві українські відповідники до цих слів. 

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

  • кулінарія – куховарство;
  • традиція – звичай; 
  • меню – стравопис;
  • чизкейк – сирник; 

Зауважимо, що в українській мові сирник є аналогом чизкейка, однак господині на Галичині можуть з цим посперечатися. 

  • лук – образ, 
  • фото – світлина; 
  • комфорт – зручність; 
  • іміжд – образ; 
  • юзер – користувач; 
  • топовий – найкращий. 
Любіть українську і українське!
Автор: Марія Волошин