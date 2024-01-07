Кулінарія, традиція, меню: якими цікавими українськими словами замінити запозичені

Українці доволі часто вживають слова іншомовного походження, адже вважають їх модними. Навіть у час свят.

Натомість Освіта 24 радить віддавати перевагу українським. Які іншомовні слова варто замінити, читайте далі.

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Якими цікавими українськими словами замінити запозичені

У сорок першій добірці розповімо вам, які запозичені слова ви можете вживати у час свят і не тільки, чи навіть почути окремі випадково і не знати їхнього значення. Також пропонуємо красиві українські відповідники до цих слів.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

кулінарія – куховарство;

традиція – звичай;

меню – стравопис;

чизкейк – сирник;

Зауважимо, що в українській мові сирник є аналогом чизкейка, однак господині на Галичині можуть з цим посперечатися.