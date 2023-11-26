Якими цікавими українськими словами замінити нюанси, результат і прогноз
26 листопада 2023, 15:30Читать новость на русском
В українській мові є чимало цікавих слів. Однак краяни часто віддають перевагу запозиченням.
Натомість Освіта 24 радить уважніше ставитися до рідної мови. При цьому вживати частіше питомі, а не іншомовні слова.
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Як замінити поширені іншомовні слова українськими
Тож у тридцять п'ятій добірці пропонуємо вам ще десять популярних запозичень для заміни. При цьому уточнюємо, які цікаві слова з української мови ви можете вживати замість модних, на вашу думку, іншомовних.
Тож не вагайтесь, а замініть ці 10 слів просто зараз.
- Нюанси – тонкощі;
- результат – наслідок, висновок, підсумок;
- протектор – захисник, покровитель;
- стагнація – застій;
- прогноз – передбачення;
- ілюмінація – освітлення
- експлуатація – систематичне використання, привласнення;
- дистилювати – очищувати;
- гуманність – людяність;
- синхронно – одночасно.