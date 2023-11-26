Якими цікавими українськими словами замінити нюанси, результат і прогноз

В українській мові є чимало цікавих слів. Однак краяни часто віддають перевагу запозиченням.

Натомість Освіта 24 радить уважніше ставитися до рідної мови. При цьому вживати частіше питомі, а не іншомовні слова.

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Як замінити поширені іншомовні слова українськими

Тож у тридцять п'ятій добірці пропонуємо вам ще десять популярних запозичень для заміни. При цьому уточнюємо, які цікаві слова з української мови ви можете вживати замість модних, на вашу думку, іншомовних.

Тож не вагайтесь, а замініть ці 10 слів просто зараз.