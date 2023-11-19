Якими красивими українськими словами замінити сигнал, аромат і масивний

З уст українців часто лунають іншомовні слова. Запозичення чомусь їм здаються моднішими, ніж питомі слова.

Однак українська мова може похизуватися чудовими відповідниками. Тож Освіта 24 радить віддавати перевагу саме словам зі солов'їної.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

Так, у тридцять четвертій добірці підкажемо вам ще десять популярних запозичень, які ви можете вживати. При цьому наводимо їхні відповідники та радимо замінити ними іншомовні слова. Це ви можете зробити вже зараз.