"Рефері зафіксував офсайд і фол голкіпера": як говорити про футбол і мундіаль українською

У щоденній мові українці дуже часто вживають іншомовні слова. При цьому так до них звикли, що забувають про українські відповідники.

24 канал допоможе вам знайти правильні відповідники іншомовних слів та доречно використовувати їх у своїй українській мові. А вони іноді доволі оригінальні та цікаві. І у жодному разі не поступаються тим "заморським".

Важливо Дякуйте за подвиг щиро і без суржика: як правильно говорити українською про ЗСУ

Іншомовні слова корисні чи шкідливі для мови

Іншомовні слова є джерелом поповнення та невід'ємною частиною лексики сучасної української мови. Їх запозичення дуже тісно пов'язане з історією нашого народу. При цьому деякі слова вже давно засвоїлись або означають назви загальновідомих явищ і предметів.

Однак є багато іншомовних слів, які можна легко замінити українськими відповідниками. І це варто робити, аби наша милозвучна та унікальна українська мова згодом не стала схожою на суржиковий покруч.

Чи замінювати англіцизми

На сьогодні, кажуть мовознавці, англіцизми українці використовують частіше, ніж їхні українські відповідники. Доволі часто мовці надають перевагу іншомовним словам як більш престижним та модним. Або просто економлять час та вживають короткі терміни.

Як "українити" про футбол та мундіаль

У той час, як у Катарі ще триває мундіаль, а уболівальники з нетерпінням очікують на матчі чвертьфіналу, у першій частині нашої добірки розкажемо вам, де у футболі "заховалися" іншомовні слова, зокрема англіцизми, та якими українськими відповідниками їх замінити. А футбол, повірте, – на іншомовні слова багатий, адже має англійське походження.

Що цікаво, певні іншомовні слова активно прижилися в українській мові і їх замінити не так легко або й просто не потрібно.

До прикладу: спорт, футбол, футбольний клуб, гол, матч, рекорд, спортсмен, старт, тренер, фінал, півфінал, стадіон тощо.

Мундіаль;

чемпіонат;

матч;

Отже, коротко згадаймо головних персонажів кожного футбольного матчу та як можна їх "українізувати".

Що цікаво: коли говоримо про чинні події у Катарі, часто вживаємо колоритне слово "мундіаль". Воно "іспанського роду", але якщо й заміняємо його, то кажемо "Чемпіонат світу". А "чемпіонат", до речі, – слово французького походження.

Не забувайте і про англійське "матч" та частіше кажіть "гра" чи "поєдинок".

голкіпер;

рефері, арбітр;

коуч;

Неможливо уявити хорошу команду світового рівня без надійного голкіпера та коуча. До речі, у цьому разі сміливо можете вживати українські відповідники – "воротар" та "наставник команди" або тренер. Хоча слово "тренер" також є іншомовним (має англійське походження), однак доволі вже рідним в українській мові.

Читайте Забудьте про суржик: як правильно говорити українською про "відключення світла"

лайнсмен;

форвард;

Також кожній команді, як повітря, потрібний забивний форвард – або ж нападник. За тим, аби він та його партнери по команді під час гри не фолили та не потрапляли в офсайд, стежать рефері або ж арбітр та лайнсмени. Але ж можна сказати "головний суддя" матчу та "бокові судді", правда ж?

офсайд;

фол;

Якщо ви уважно читали попередні речення, то могли знайти у них ще два цікаві іншомовні слова – "офсайд" та "фол".

І у цьому разі ви також можете сказати, що той чи інший гравець опинився не в "офсайді", а "у положенні поза грою". А його суперник у той час відверто не "фолив", а "порушував правила".

Здебільшого для економії мовних зусиль українці у цьому разі використовують іншомовні слова, адже їхні українські відповідники – довші.

пас;

тайм;

Тож нападник вашої збірної і не зміг замкнути чудовий пас від партнера по команді та залишив взяття воріт суперника на другий тайм. Натомість можна сказати, що він не замкнув "передачу м'яча" і залишив інтригу на другу "половину гри". Відтак вам доведеться підтримувати свою улюблену збірну ще сильніше вже через 15 хвилин.

Про інші, не менш цікаві слова, які ви вживаєте, коли дивитесь ігри Чемпіонату світу, розкажемо у наступній частині добірки. А поки насолоджуйтесь матчами чвертьфіналу Мундіалю – 2022.