Як красиво українською сказати "елегантний, фігуральний, індиферентний, дидактичний"

24 лютого 2024, 17:00
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В українській мові є чимало красивих автентичних слів. Тож не варто їх цуратися.

Навпаки – збагачуйте ними своє щоденне мовлення, аби показати свою освіченість та мовну обізнаність. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.

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Які запозичення варто замінити українськими словами 

У сорок сьомій добірці пропонуємо вам замінити десять іншомовних слів цікавими українськими відповідниками. Вони є доволі колоритними та жодним чином не поступаються запозиченням – цілком навпаки. 

Так, пропонуємо вам невелику мовну добірку: 

  • дискредитувати – знеславлювати, применшувати значення;
  • індиферентний – байдужий;
  • аналогічний – подібний, схожий, відповідний;
  • фіктивний – вигаданий, недійсний;
  • дебют – починання, перший виступ;
  • ерудиція – обізнаність, освіченість;
  • фігуральний – образний, алегоричний;
  • дидактичний – повчальний;
  • сакральний – священний;
  • елегантний – вишуканий, витончений;
Тож любіть українську мову і вдосконалюйте її!
Автор: Марія Волошин