Любіть своє: як красиво українською сказати "форсувати, прерогатива, генерація"

В українській мові побутує чимало іншомовних слів. Окремі з них вже стали майже питомими.

Тож дуже часто краяни вживають саме їх, а не власне українські. Освіта 24 розповість, які популярні слова є запозиченими і як їх замінити.

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Як замінити популярні запозичення українськими словами

Так, у п'ятдесятій добірці розповімо вам, які цікаві питомі слова варто частіше вживати замість іншомовних. Тож пропонуємо вам добірку із десяти слів. Також розповідаємо, які відповідники краще підібрати до тих чи тих слів.