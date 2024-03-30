Як красиво українською сказати "граціозний, тет-а-тет, провайдер"

30 березня 2024, 17:50
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В українській мові є чимало чудових слів. Тож не варто ними нехтувати у час розквіту солов'їної у світі.

При цьому радимо віддавати перевагу саме словам з рідної мови, а не запозиченням. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.

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Які іншомовні слова замінити українськими

Так, у п'ятдесят першій добірці пропонуємо вам ще десятьом іншомовним словам підібрати красиві українській відповідники. Часто останні можуть бути цікавішими та милозвучнішими.

Тож до вашої уваги – невелика добірка. Вкраплюйте ці слова у ваше мовлення вже від сьогодні.

  • Провайдер – постачальник;
  • транспортувати – перевозити; 
  • абсолютний – цілковитий;
  • тет-а-тет – віч-на-віч;
  • деградація – занепад;
  • альтруїзм – безкорисливість; 
  • граціозний – витончений;
  • паритет – рівність;
  • аморальний – розбещений;
  • волонтер – доброволець.
Любіть українську мову та вдосконалюйте її!
Автор: Марія Волошин