Як красиво українською сказати "граціозний, тет-а-тет, провайдер"

В українській мові є чимало чудових слів. Тож не варто ними нехтувати у час розквіту солов'їної у світі.

При цьому радимо віддавати перевагу саме словам з рідної мови, а не запозиченням. І Освіта 24 вам у цьому допоможе.

Дивіться також Любіть своє: як красиво українською сказати "форсувати, прерогатива, генерація"

Які іншомовні слова замінити українськими

Так, у п'ятдесят першій добірці пропонуємо вам ще десятьом іншомовним словам підібрати красиві українській відповідники. Часто останні можуть бути цікавішими та милозвучнішими.

Тож до вашої уваги – невелика добірка. Вкраплюйте ці слова у ваше мовлення вже від сьогодні.