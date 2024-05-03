Як красиво українською назвати коворкінг, феєрію та апеляцію
3 травня 2024, 11:55Читать новость на русском
Українці люблять вживати запозичені слова. Часто тому, що ті здаються їм цікавішими та моднішими.
Однак саме українські слова зазвичай звучать мелодійніше та цікавіше. Тому Освіта 24 продовжує допомагати вам вкраплювати їх частіше у своє мовлення.
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Які запозичені слова краще замінити українськими
У п'ятдесят шостій добірці розповімо вам, які іншомовні слова ви можете чути чи й вживати досить часто. Також підкажемо, якими красивими українськими словами їх замінити.
Зазначимо, що не завжди те чи те запозичення можна замінити одним словом з української мови. Часто це може бути словосполучення.
Так, до вашої уваги – невелика добірка.
- імпозантний – поважний;
- ретируватися – відступати;
- фігуральний – образний;
- монотонний – одноманітний;
- скрупульозний – ретельний, детальний;
- феєрія – незвичайне, фантастичне видовище;
- медикаменти – ліки;
- менталітет – спосіб мислення, світосприйняття;
- коворкінг – співпраця, співтовариство;
- апеляція – оскарження, звернення.