Збагатіть своє мовлення: як сказати українською тривіальний, вертикальний, колізія, ліберал

В українській мові є чимало цікавих та милозвучних слів. Тож ними варто поповнювати своє мовлення щодня.

При цьому краще не захоплюватися занадто запозиченнями. Популяризувати питомі слова допоможе Освіта 24.

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Як замінити популярні запозичення українськими словами

У сорок дев'ятій добірці розповімо вам, які популярні іншомовні слова мають красиві українські відповідники. При цьому пропонуємо замінити 10 запозичень власне українськими словами вже сьогодні. Так ви проявите свою освіченість та любов до рідної мови.

Тож до вашої уваги – невелика добірка:

білінгвізм – двомовність;

раритетний – рідкісний;

колізія – зіткнення;

профілактичний – запобіжний;

тривіальний – звичайний;

вертикальний – прямовисний;

фундамент – основа;

ідентичний – однаковий;

вербальний – словесний;

ліберал – вільнодумець.

Любіть рідну мову та вдосконалюйте своє мовлення щодня!