Реформа, соціологія, індустрія: як замінити популярні іншомовні слова українськими

20 січня 2024, 20:00
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Українська мова містить чимало красивих та незвичних слів. Окремі з них українці могли навіть і не чути.

Натомість вони часто віддають перевагу запозиченням. Тому Освіта 24 пропонує вживати більше власне українських слів. 

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Якими красивими українськими словами замінити популярні іншомовні

Так, у сорок третій добірці пропонуємо вам замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати або чути з уст інших.  Також подаємо їхні красиві українські відповідники, які варто запам'ятати. 

  • Реалізувати – здійснити;
  • соціологія – суспільствознавство;
  • трансформація – перетворення, зміна;
  • коаліція – об'єднання, союз;
  • домінувати – панувати, переважати;
  • індустрія – промисловість;
  • актуальний – сучасний, важливий;
  • пролонгований – продовжений;
  • реформа – перетворення, зміна;
  • резонанс – відголос.
Любіть українську мову та вдосконалюйте її щодня!
Автор: Марія Волошин