Реформа, соціологія, індустрія: як замінити популярні іншомовні слова українськими

Українська мова містить чимало красивих та незвичних слів. Окремі з них українці могли навіть і не чути.

Натомість вони часто віддають перевагу запозиченням. Тому Освіта 24 пропонує вживати більше власне українських слів.

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Якими красивими українськими словами замінити популярні іншомовні

Так, у сорок третій добірці пропонуємо вам замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати або чути з уст інших. Також подаємо їхні красиві українські відповідники, які варто запам'ятати.