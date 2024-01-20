Реформа, соціологія, індустрія: як замінити популярні іншомовні слова українськими
20 січня 2024, 20:00Читать новость на русском
Українська мова містить чимало красивих та незвичних слів. Окремі з них українці могли навіть і не чути.
Натомість вони часто віддають перевагу запозиченням. Тому Освіта 24 пропонує вживати більше власне українських слів.
Дивіться також Ліквідація, плюралізм, тротуар: як замінити популярні іншомовні слова українськими
Якими красивими українськими словами замінити популярні іншомовні
Так, у сорок третій добірці пропонуємо вам замінити десять популярних іншомовних слів, які ви можете вживати або чути з уст інших. Також подаємо їхні красиві українські відповідники, які варто запам'ятати.
- Реалізувати – здійснити;
- соціологія – суспільствознавство;
- трансформація – перетворення, зміна;
- коаліція – об'єднання, союз;
- домінувати – панувати, переважати;
- індустрія – промисловість;
- актуальний – сучасний, важливий;
- пролонгований – продовжений;
- реформа – перетворення, зміна;
- резонанс – відголос.