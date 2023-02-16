Як відбуватимуться позапланові перевірки закладів освіти: погодили механізм

В Україні погодили Порядок проведення позапланових перевірок закладів освіти. Його розробила Державна служба якості освіти.

Право проводити такі перевірки мають ДСЯО та її територіальні органи. І це лише у межах своїх повноважень.

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