Як відбуватимуться позапланові перевірки закладів освіти: погодили механізм

16 лютого 2023, 21:26
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Джерело:

Державна служба якості освіти України

В Україні погодили Порядок проведення позапланових перевірок закладів освіти. Його розробила Державна служба якості освіти.

Право проводити такі перевірки мають ДСЯО та її територіальні органи. І це лише у межах своїх повноважень.

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Як відбуватимуться позапланові перевірки закладів освіти

Підставою для проведення перевірки є:

  • звернення про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду правам, законним інтересам особи; однак до звернення особа має додати документи чи копії, що підтверджують порушення;

  • необхідність перевірки виконання розпорядження, виданого за результатами проведення ДСЯО або її територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю);

  • звернення освітнього омбудсмена.

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Які перевірки не проводитимуть 

Перевірки не проводитимуть: 

  • за анонімними та безпідставними зверненнями;
  • повторні за тим самим фактом;
  • щодо питань, які розглядають у суді;
  • щодо питань, які є об'єктом розгляду під час кримінального провадження. 

Загальний строк проведення перевірки не може перевищувати 15 робочих днів.

Автор: Марія Волошин