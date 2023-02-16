Як відбуватимуться позапланові перевірки закладів освіти: погодили механізм
В Україні погодили Порядок проведення позапланових перевірок закладів освіти. Його розробила Державна служба якості освіти.
Право проводити такі перевірки мають ДСЯО та її територіальні органи. І це лише у межах своїх повноважень.
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Як відбуватимуться позапланові перевірки закладів освіти
Підставою для проведення перевірки є:
звернення про порушення, що спричинило чи може спричинити шкоду правам, законним інтересам особи; однак до звернення особа має додати документи чи копії, що підтверджують порушення;
необхідність перевірки виконання розпорядження, виданого за результатами проведення ДСЯО або її територіальним органом попереднього заходу державного нагляду (контролю);
звернення освітнього омбудсмена.
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Які перевірки не проводитимуть
Перевірки не проводитимуть:
- за анонімними та безпідставними зверненнями;
- повторні за тим самим фактом;
- щодо питань, які розглядають у суді;
- щодо питань, які є об'єктом розгляду під час кримінального провадження.
Загальний строк проведення перевірки не може перевищувати 15 робочих днів.