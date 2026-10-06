Чи повинні батьки платити за інтернет в укриттях шкіл: відповідь міністра

Школи в Україні мають бути забезпечені стабільним інтернет-з’єднанням в укриттях. За це відповідають місцеві громади.

Якщо у сховищах немає звʼязку, вчителі та батьки повинні повідомити про проблему відповідні управління освіти громади. Про це заявив очільник МОН Андрій Бутенко в ефірі телемарафону.

Хто відповідальний за інтернет в укриттях шкіл

Посадовець зазначив, що встановлення Starlink не є оптимальним рішенням для шкільних сховищ, адже під'єднати вже наявний у закладі освіти інтернет до сховища значно простіше. Та й пропускна спроможність Starlink обмежена.

Також Бутенко акцентував, що інтернет в укриттях мав бути раніше.

Побутове супроводження діяльності школи забезпечує громада, на що у громади є відповідні кошти,

– уточнив Бутенко.

І додав, що МОН продовжує реалізовувати державні програми підтримки закладів освіти, зокрема спрямовані на розвиток лабораторій та фінансування різних освітніх програм через субвенції.

Бутенко також зауважив, що розв'язувати проблеми у школах мають разом педагоги, батьки, органи управління освітою на місцях та міністерство. Посадовець при цьому закликав повідомляти про проблемні ситуації, аби відповідальні органи могли на них реагувати, уточнює Oboz.ua.

Також міністр планує обговорити з директорами київських шкіл проблеми у закладах освіти столиці.