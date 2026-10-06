Если в убежищах отсутствует связь, учителя и родители должны сообщить об этой проблеме в соответствующие управления образования местных общин. Об этом заявил глава МОН Андрей Бутенко в эфире телемарафона.

Кто отвечает за интернет в школьных убежищах

Чиновник отметил, что установка Starlink не является оптимальным решением для школьных убежищ, потому что подключить уже имеющийся в учебном заведении интернет к убежищу значительно проще. Да и пропускная способность Starlink ограничена.

Также Бутенко подчеркнул, что интернет в убежищах должен был быть раньше.

Бытовое обеспечение деятельности школы осуществляет община, у которой для этого есть соответствующие средства,

– уточнил Бутенко.

И добавил, что МОН продолжает реализовывать государственные программы поддержки учебных заведений, в частности направленные на развитие лабораторий и финансирование различных образовательных программ через субвенции.

Бутенко также отметил, что решать проблемы в школах должны совместно педагоги, родители, органы управления образованием на местах и министерство. При этом чиновник призвал сообщать о проблемных ситуациях, чтобы ответственные органы могли на них реагировать, уточняет Oboz.ua.

Также министр планирует обсудить с директорами киевских школ проблемы в учебных заведениях столицы.