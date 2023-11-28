Тімоті Снайдер і десятки науковців починають масштабне дослідження історії України

Відомі науковці протягом трьох років досліджуватимуть глибинну історію земель сучасної України і народів, які їх населяли. Для цього вони запускають проєкт "Українська історія: глобальна ініціатива".

Над ним працюватимуть професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, професор історії й директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак і ще десятки науковців. Загалом – близько 50 українських і 40 міжнародних науковців.

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Відомі науковці починають масштабне дослідження історії України

Більшість учасників – історики. Вони також залучать фахівців із природничої історії, зоології, палеонтології та археології. Дослідники опрацьовуватимуть 70 тем: від передісторії українських земель до сьогодення.

Фахівці, зокрема, вивчатимуть:

походження людських поселень;

поширення індоєвропейських мов;

відносини між класичною Грецією та Чорноморським регіоном;

Європу епохи вікінгів;

Візантію та Київ;

ренесанс та реформацію;

сучасні питання націєтворення та імперії.

Проєктом керуватиме Міжнародна академічна консультативна рада.

Цей проєкт у жодному разі не є відповіддю на російську пропаганду. Не треба плутати історію з контрпропагандою. Контрпропаганда допомагає краще протистояти пропаганді й відділяти її від правди. Якби це була відповідь росії, вона була б зла, агресивна, а імпульс цього проєкту креативний,

– наголосив Тімоті Снайдер.

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