Тімоті Снайдер і десятки науковців починають масштабне дослідження історії України

28 листопада 2023, 14:03
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Джерело:

Babel.ua

Відомі науковці протягом трьох років досліджуватимуть глибинну історію земель сучасної України і народів, які їх населяли. Для цього вони запускають проєкт "Українська історія: глобальна ініціатива".

Над ним працюватимуть професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, професор історії й директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак і ще десятки науковців. Загалом – близько 50 українських і 40 міжнародних науковців.

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Відомі науковці починають масштабне дослідження історії України

Більшість учасників – історики. Вони також залучать фахівців із природничої історії, зоології, палеонтології та археології. Дослідники опрацьовуватимуть 70 тем: від передісторії українських земель до сьогодення.

Фахівці, зокрема, вивчатимуть:

  • походження людських поселень;
  • поширення індоєвропейських мов;
  • відносини між класичною Грецією та Чорноморським регіоном;
  • Європу епохи вікінгів;
  • Візантію та Київ;
  • ренесанс та реформацію;
  • сучасні питання націєтворення та імперії.

Проєктом керуватиме Міжнародна академічна консультативна рада. 

Цей проєкт у жодному разі не є відповіддю на російську пропаганду. Не треба плутати історію з контрпропагандою. Контрпропаганда допомагає краще протистояти пропаганді й відділяти її від правди. Якби це була відповідь росії, вона була б зла, агресивна, а імпульс цього проєкту креативний,
– наголосив Тімоті Снайдер.

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Автор: Марія Волошин