Тімоті Снайдер і десятки науковців починають масштабне дослідження історії України
Джерело:Babel.ua
Відомі науковці протягом трьох років досліджуватимуть глибинну історію земель сучасної України і народів, які їх населяли. Для цього вони запускають проєкт "Українська історія: глобальна ініціатива".
Над ним працюватимуть професор історії Єльського університету Тімоті Снайдер, професор історії й директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак і ще десятки науковців. Загалом – близько 50 українських і 40 міжнародних науковців.
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Відомі науковці починають масштабне дослідження історії України
Більшість учасників – історики. Вони також залучать фахівців із природничої історії, зоології, палеонтології та археології. Дослідники опрацьовуватимуть 70 тем: від передісторії українських земель до сьогодення.
Фахівці, зокрема, вивчатимуть:
- походження людських поселень;
- поширення індоєвропейських мов;
- відносини між класичною Грецією та Чорноморським регіоном;
- Європу епохи вікінгів;
- Візантію та Київ;
- ренесанс та реформацію;
- сучасні питання націєтворення та імперії.
Проєктом керуватиме Міжнародна академічна консультативна рада.
Цей проєкт у жодному разі не є відповіддю на російську пропаганду. Не треба плутати історію з контрпропагандою. Контрпропаганда допомагає краще протистояти пропаганді й відділяти її від правди. Якби це була відповідь росії, вона була б зла, агресивна, а імпульс цього проєкту креативний,
– наголосив Тімоті Снайдер.
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