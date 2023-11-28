Участь – безкоштовна. Хто може долучитися та як працювати на платформі, читайте далі.

Дивіться також "Надзвичайні люди": на Одещині вчителька проводила урок у заметеному автобусі

Всеукраїнський марафон з української мови відбудеться за допомогою ШІ

Виконавчий директор Асоціації інноваційної та цифрової освіти, координаторка Мережі Українських Освітніх Хабів Марія Богуслав каже: команда постійно працює над впровадженням сучасних технологій у систему освіти. А використання ШІ є важливим кроком до трансформації освіти.

Рішення провести у цьому році Всеукраїнський марафон з української мови саме із застосуванням цієї технології відкриває можливості організовувати різноманітні конкурси для здобувачів освіти використовуючи ШІ на постійній основі,

– зазначила вона.

Всеукраїнський марафон з української мови відбуватиметься упродовж грудня у чотири етапи. Взяти участь можуть учні 3 – 11 класів шкіл. Також можуть долучитися і студенти училищ та вишів.

На кожному етапі учасники відповідатимуть на питання онлайн і зможуть одразу побачити свій рейтинг та загальну турнірну таблицю всіх учасників у своїй категорії.

До слова, організаторами ІV Всеукраїнського марафону з української мови є Міносвіти України, Інститут модернізації змісту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти і компанія Ubos.

Очікують, що у марафоні візьме участь близько 50 тисяч дітей та підлітків.

Інструкцію для учасників ІV Всеукраїнського марафону з української мови можна знайти за посиланням.