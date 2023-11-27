Однак справжніх педагогів від проведення уроку не зупинить навіть стихія. Це продемонструвала вчителька зарубіжної літератури.

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На Одещині вчителька проводила урок у заметеному автобусі

Так, на Одещині педагогиня, яка опинилася заблокована в автобусі через снігову пастку, провела онлайн-урок зарубіжної літератури просто у транспорті.

20 годин в заметеному автобусі провела вчителька Марина Червенкова, але о 8 ранку був урок зарубіжної літератури,

– зауважили в організації "Сила громад".

Автобус застряг у заметі на трасі Одеса – Рені. Та вчительку не злякав сніговий полон. Вона все одно зранку провела урок.

Очільниця департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич повідомила, що на відео – педагогиня одеського ліцею №67 Марина Іванівна Червенкова.

Надзвичайні люди,

– зазначила посадовиця.

У Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці