Однак справжніх педагогів від проведення уроку не зупинить навіть стихія. Це продемонструвала вчителька зарубіжної літератури.
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На Одещині вчителька проводила урок у заметеному автобусі
Так, на Одещині педагогиня, яка опинилася заблокована в автобусі через снігову пастку, провела онлайн-урок зарубіжної літератури просто у транспорті.
20 годин в заметеному автобусі провела вчителька Марина Червенкова, але о 8 ранку був урок зарубіжної літератури,
– зауважили в організації "Сила громад".
Автобус застряг у заметі на трасі Одеса – Рені. Та вчительку не злякав сніговий полон. Вона все одно зранку провела урок.
Очільниця департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич повідомила, що на відео – педагогиня одеського ліцею №67 Марина Іванівна Червенкова.
Надзвичайні люди,
– зазначила посадовиця.
У Києві вчителька проводила онлайн-урок просто на вулиці
- Схожа щемлива історія сталася рік тому.
- Тоді у Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці.
- Педагогиня змогла знайти інтернет лише біля одного з супермаркетів і продовжила урок.
- Вона поставила ноутбук просто на стовпчик і розмовляла з учнями.
- Українців вразила стійкість наших педагогів.