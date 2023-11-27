Однако, настоящих педагогов от проведения урока не остановит даже стихия. Это продемонстрировала учительница зарубежной литературы.

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В Одесской области учительница проводила урок в замеченном автобусе

Так, в Одесской области педагогиня, которая оказалась заблокирована в автобусе из-за снежую ловушку, провела онлайн-урок зарубежной литературы прямо в транспорте.

20 часов в заметенном автобусе провела учительница Марина Червенкова, но в 8 утра был урок зарубежной литературы,

– отметили в организации "Сила общин".

Автобус застрял в сугробе на трассе Одесса – Рени. Но учительницу не испугал снежный плен. Она все равно с утра провела урок.

Глава департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич сообщила, что на видео – педагогица одесского лицея №67 Марина Ивановна Червенкова.

Чрезвычайные люди,

– отметила чиновник.

В Киеве учительница проводила онлайн-урок прямо на улице