Над ним будут работать профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, профессор истории и директор Украинского научного института Гарвардского университета Сергей Плохий, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак и еще десятки ученых. Всего около 50 украинских и 40 международных ученых.

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Известные ученые начинают масштабное исследование истории Украины

Большинство участников – историки. Они также привлекут специалистов по естественной истории, зоологии, палеонтологии и археологии. Исследователи будут прорабатывать 70 тем: от предыстории украинских земель до настоящего времени.

Специалисты, в частности, будут изучать:

происхождение человеческих поселений;

распространение индоевропейских языков;

отношения между классической Грецией и Черноморским регионом;

Европу эпохи викингов;

Византию и Киев;

ренессанс и реформацию;

современные вопросы нации и империи.

Проектом будет руководить Международный академический консультативный совет.

Этот проект ни в коем случае не ответ на российскую пропаганду. Не нужно путать историю с контрпропагандой. Контрпропаганда помогает лучше противостоять пропаганде и отделять ее от истины. Если бы это был ответ россии, она была бы злая, агрессивная, а импульс этого проекта креативный,

– подчеркнул Тимоти Снайдер.

Раньше мы также писали: языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что переход на украинский язык является рекордным за все годы украинской независимости.