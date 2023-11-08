Історію України та іноземну мову повертають до переліку обов'язкових предметів ДПА
Джерело:УП
Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до переліку обов'язкових предметів для складання на ДПА. Однак ухвалений закон запрацює після війни.
Відповідний законопроєкт № 9046 підтримали 286 нардепів. Які зміни очікують на учнів, читайте далі.
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Історію України та іноземну мову на ДПА повертають
Норми уваленого закону №9046 запрацюють лише після закінчення воєнного стану в Україні, повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Він уточнив, що сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада у цілому ухвалила законопроєкт, який передбачає проведення ДПА для учнів 9 та 11 класів з 4 обов'язкових предметів.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Які зміни очікують на школярів
Після закінчення 4 класу учні складатимуть ДПА з української мови та математики. Випускники 9 та 11 класів складатимуть щонайменше 4 предмети, заявив Бабак. Мовиться про обов'язкові українську мову, математику, історію України та іноземну мову.
Разом із ним депутати ухвалили законопроєкт 10092 про вступ наступного року. Там написано, що ДПА ми скасовуємо, – заявив нардеп.
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Що відомо про складання ДПА у час війни
- Під час повномасштабної війни в Україні учні не складають ДПА.
- Їхні знання перевірятимуть аж після завершення війни.
- Натомість у 2024 році лише 4-класники складатимуть Державну підсумкову атестацію.
- Але вона буде моніторинговою і не у всіх школах.