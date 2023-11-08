Історію України та іноземну мову повертають до переліку обов'язкових предметів ДПА

Верховна Рада повернула історію України та іноземну мову до переліку обов'язкових предметів для складання на ДПА. Однак ухвалений закон запрацює після війни.

Відповідний законопроєкт № 9046 підтримали 286 нардепів. Які зміни очікують на учнів, читайте далі.

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Історію України та іноземну мову на ДПА повертають

Норми уваленого закону №9046 запрацюють лише після закінчення воєнного стану в Україні, повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Він уточнив, що сьогодні, 8 листопада, Верховна Рада у цілому ухвалила законопроєкт, який передбачає проведення ДПА для учнів 9 та 11 класів з 4 обов'язкових предметів.

Які зміни очікують на школярів

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Після закінчення 4 класу учні складатимуть ДПА з української мови та математики. Випускники 9 та 11 класів складатимуть щонайменше 4 предмети, заявив Бабак. Мовиться про обов'язкові українську мову, математику, історію України та іноземну мову.

Разом із ним депутати ухвалили законопроєкт 10092 про вступ наступного року. Там написано, що ДПА ми скасовуємо, – заявив нардеп.

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