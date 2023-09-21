Найдорожча спеціальність: скільком абітурієнтам у 2023 році вдалося вступити на ІТ

21 вересня 2023, 13:27
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Джерело:

DOU

Кількість вступників на ІТ-спеціальності у вишах України цьогоріч, порівняно з 2022 роком, зменшилась. Насамперед через контрактників на магістратурі.

2022 року таких було аномально багато. Цього року все вирівнялось до стандартних показників, розповів заступник міністра освіти і науки України з питань цифровізації Дмитро Завгородній.

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Скільки абітурієнтів вступили на ІТ-спеціальності у 2023 році 

На бакалаврат на ІТ-спеціальності на бюджетну форму навчання у 2023-му зарахували майже 11,3 тисячі студентів. Ще майже 13 тисяч вступили на контракт, уточнив посадовець. 

Приблизно так і було у 2022-му. На магістратуру пішли понад 9 тисяч студентів, а минулого року їх було понад 15 тисяч,
– розповів Завгородній.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Скільки коштує освіта програміста у 2023 році

  • Однією із найпопулярніших серед українських абітурієнтів є сфера програмування.
  • Саме високі зарплати програмістів роблять цю сферу доволі привабливою.
  • Однак конкуренція за бюджетні місця дуже висока.
  • Так, вартість навчання на програміста є найдорожчою з-поміж інших спеціальностей.
  • За рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла на 10 – 15%.
  • Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 коливається у межах 27 – 120 тисяч гривень.
Автор: Марія Волошин