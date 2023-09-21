Найдорожча спеціальність: скільком абітурієнтам у 2023 році вдалося вступити на ІТ

Кількість вступників на ІТ-спеціальності у вишах України цьогоріч, порівняно з 2022 роком, зменшилась. Насамперед через контрактників на магістратурі.

2022 року таких було аномально багато. Цього року все вирівнялось до стандартних показників, розповів заступник міністра освіти і науки України з питань цифровізації Дмитро Завгородній.

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Скільки абітурієнтів вступили на ІТ-спеціальності у 2023 році

На бакалаврат на ІТ-спеціальності на бюджетну форму навчання у 2023-му зарахували майже 11,3 тисячі студентів. Ще майже 13 тисяч вступили на контракт, уточнив посадовець.

Приблизно так і було у 2022-му. На магістратуру пішли понад 9 тисяч студентів, а минулого року їх було понад 15 тисяч,

– розповів Завгородній.

Скільки коштує освіта програміста у 2023 році

Однією із найпопулярніших серед українських абітурієнтів є сфера програмування.

Саме високі зарплати програмістів роблять цю сферу доволі привабливою.

Однак конкуренція за бюджетні місця дуже висока.

Так, вартість навчання на програміста є найдорожчою з-поміж інших спеціальностей.

За рік ціна навчання для майбутніх айтівців зросла на 10 – 15%.

Ціна навчання за контрактом на першому курсі в навчальному році 2023 – 2024 коливається у межах 27 – 120 тисяч гривень.