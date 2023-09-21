В 2022 году таких было аномально много. В этом году все выровнялось по стандартным показателям, рассказал заместитель министра образования и науки Украины по вопросам цифровизации Дмитрий Завгородний.

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Сколько абитуриентов поступило на ИТ-специальности в 2023 году

На бакалавриат на ИТ-специальности на бюджетную форму обучения в 2023-м засчитали почти 11,3 тысячи студентов. Еще почти 13 тысяч вступили на контракт, уточнил чиновник.

Приблизительно так и было у 2022-м. На магистратуру пошли более 9 тысяч студентов, а в прошлом году их было более 15 тысяч,

– рассказал Завгородний.