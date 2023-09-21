2022 року таких було аномально багато. Цього року все вирівнялось до стандартних показників, розповів заступник міністра освіти і науки України з питань цифровізації Дмитро Завгородній.

Дивіться також Найдорожча спеціальність: скільки коштує навчання на програміста у вишах України

Скільки абітурієнтів вступили на ІТ-спеціальності у 2023 році

На бакалаврат на ІТ-спеціальності на бюджетну форму навчання у 2023-му зарахували майже 11,3 тисячі студентів. Ще майже 13 тисяч вступили на контракт, уточнив посадовець.

Приблизно так і було у 2022-му. На магістратуру пішли понад 9 тисяч студентів, а минулого року їх було понад 15 тисяч,

– розповів Завгородній.