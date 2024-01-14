Викиньте їх зі свого мовлення: які "популярні" кальки з російської не варто вживати

Українці часто вживають кальки з російської иови у щоденному мовленні. Натомість цього робити не варто.

А у час розквіту української мови – як ніколи – треба вдосконалювати своє мовлення. Редакторка Ольга Васильєва розповіла, які кальки з мови ворога варто забути і чим їх замінити.

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Які кальки з російської треба забути

Так, пропонуємо вам 10 кальок з російської мови, яких треба позбутися.

Також уточнюємо, які правильні слова вживати натомість.

У якості (неправильно) – як (правильно);

шляхом – у такий спосіб, через;

як правило – зазвичай;

точка зору – думка;

у випадку – у разі;

у відповідності до – відповідно до;

там же – там само;

тим більше – тим паче, і того більше, і поготів;

тим не менш – а втім, проте, однак;

тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом.

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Корисні мовні поради від Освіти 24

Ми, до слова, розповідали, як правильно називати кольори українською і які суржикові їхні назви забути.

Також ви можете прочитати, як ніколи не варто називати регіони України.

А про те, які "зимові" суржикові слова краще забути, розповідали тут.