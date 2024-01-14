Викиньте їх зі свого мовлення: які "популярні" кальки з російської не варто вживати

14 січня 2024, 17:46
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Джерело:

Ольга Васильєва

Українці часто вживають кальки з російської иови у щоденному мовленні. Натомість цього робити не варто.

А у час розквіту української мови – як ніколи – треба вдосконалювати своє мовлення. Редакторка Ольга Васильєва розповіла, які кальки з мови ворога варто забути і чим їх замінити.

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Які кальки з російської треба забути 

Так, пропонуємо вам 10 кальок з російської мови, яких треба позбутися.

Також уточнюємо, які правильні слова вживати натомість. 

  • У якості (неправильно) – як (правильно);
  • шляхом – у такий спосіб, через;
  • як правило – зазвичай;
  • точка зору – думка;
  • у випадку – у разі;
  • у відповідності до – відповідно до;
  • там же – там само;
  • тим більше – тим паче, і того більше, і поготів;
  • тим не менш – а втім, проте, однак;
  • тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом.

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Корисні мовні поради від Освіти 24

Ми, до слова, розповідали, як правильно називати кольори українською і які суржикові їхні назви забути. 

Також ви можете прочитати, як ніколи не варто називати регіони України. 

А про те, які "зимові" суржикові слова краще забути, розповідали тут. 

Автор: Марія Волошин