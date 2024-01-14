Выбросьте их из своей речи: какие "популярные" кальки из русского не стоит употреблять
Источник:Ольга Васильева
Украинцы часто употребляют кальки из русского языка в ежедневной речи. Но этого делать не стоит.
А во время расцвета украинского языка – как никогда – нужно совершенствовать свою речь. Редактор Ольга Васильева рассказала, какие кальки из языка врага стоит забыть и чем их заменить.
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Какие кальки с русского надо забыть
Так, предлагаем вам 10 калек из русского языка, от которых нужно избавиться.
Также уточняем, какие правильные слова употреблять вместо этого.
- У якості (неправильно) – як (правильно);
- шляхом – у такий спосіб, через;
- як правило – зазвичай;
- точка зору – думка;
- у випадку – у разі;
- у відповідності до – відповідно до;
- там же – там само;
- тим більше – тим паче, і того більше, і поготів;
- тим не менш – а втім, проте, однак;
- тим самим — у такий спосіб, таким способом, таким робом.
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Мы, к слову, рассказывали, как правильно называть цвета на украинском и какие суржиковые их названия забыть.
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