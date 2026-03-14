Камізелька: що це за слово і звідки воно взялося

В українській мові чимало слів, які позначають предмети одягу запозичені з інших мов, разом із модою. І буває й так, що одне для назви одежини, одне слово поступово витіснило інше.

Що означає та яке походження слова "камізелька", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Що таке "камізелька" – яке значення слова?

Слово "камізелька" належить до побутової лексики української мови й означає короткий одяг без рукавів та коміра, який носять поверх сорочки чи блузи. Такий елемент одягу може бути частиною як чоловічого, так і жіночого вбрання. У сучасній мові найчастіше вживають слово – жилетка, однак "камізелька" є давнішою й традиційною назвою.

Словники зазначають, що слово частіше використовувалося у ХІХ – на початку ХХ століття та дають такі визначення:

Словник української мови в 11 томах слово " камізелька" тлумачиться як «короткий верхній одяг без рукавів; жилетка» .

Великий тлумачний словник сучасної української мови, "камізелька" – це різновид безрукавного верхнього одягу.

Слово "камізелька" має європейське походження. Воно прийшло до української мови через польське "kamizelka", яке означає жилет або безрукавку. Польське слово, своєю чергою, походить чи від французького "camisole", чи від німецького – Kamisól "камзол". А вони беруть початок з латини. Такі запозичення були типовим, коли разом із новими предметами побуту в мову входили і їхні назви, згадайте про слово "брюки", про значення якого писали раніше.

Цікаво! Словом "камзол" називають інший стародавній одяг, що був популярним у Західній Європі та Російській імперії у XVII – XVIII століттях. Це чоловічий (рідше жіночий) приталений одяг довжиною до колін, який носили під каптаном. Він міг бути з рукавами або без них, і зазвичай виготовлявся з дорогих тканин, таких як оксамит, шовк або сукно, прикрашаючись вишивкою чи ґудзиками.

В українських говірках та народному мовленні існує кілька назв для подібного елемента одягу:

Жилет / жилетка – найпоширеніша сучасна назва;

безрукавка – описова назва одягу без рукавів;

горсет / ґорсик – куца жіноча камізелька;

лейбик – діалектна назва короткого верхнього одягу (поширена на заході України);

камазоля – діалектична назва;

кептар / кіптар – традиційна гуцульська безрукавка з овечої шкіри;

станік / станічок.

Ці слова можуть мати дещо різні відтінки значення, але всі вони позначають короткий верхній одяг без рукавів. Крім того, як діалектизми, ви можете зустріти різне написання слова "камізелька" – камазелька, камезелька, камзелька, камизелька.

Слово "камізелька" трапляється у творах українських письменників, зокрема в описах одягу персонажів або народного побуту. Наприклад, у художніх текстах ХІХ століття можна зустріти опис героя, одягненого "у сорочку та камізельку", що підкреслює його простий або міщанський стиль вбрання.

Поза будинком по городі ходив пан у камізельці. (Іван Франко).

Такі деталі допомагають письменникам створювати живі образи персонажів і передавати атмосферу епохи.

Цей одяг ніколи не зникав з гардероба. Сьогодні йому просто надали іншого дизайну та практичного використання – модні хутряні, пухові, як верхній одяг. Чи практичні з безліччю кишень для рибалок та мисливців, сигнальні зі світловідбивачами для комунальних служб чи велосипедистів,

Сьогодні камізельки легко комбінуються із сучасним одягом. Їх поєднують зі штанами, джинсами, спідницями, сукнями та базовими сорочками, створюючи стильні повсякденні образи. Водночас камізельки можуть бути не лише елементом щоденного гардероба, а й частиною святкового вбрання.

Та й саме слово все частіше можна зустріти в рекламних оголошеннях.

Отже, камізелька – це традиційна назва короткого одягу без рукавів. Одяг нікуди не зникав, але поступово зникло слово. Хоча його зараз активно повертають. Говоріть українською!