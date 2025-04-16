Школярі в одному з українських міст матимуть додаткові канікули

У Рівному школярі підуть на додаткові канікули. Відпочиватимуть у час Великодніх свят.

Їхній відпочинок від навчання триватиме чотири дні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Рівненської міської ради.

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Школярі у Рівному матимуть Великодні канікули

Так, Рада директорів закладів загальної середньої освіти міста ініціювала вивчення думки батьків щодо організації освітнього процесу 18 та 21 квітня.

За результатами опитування в гімназіях та ліцеях напередодні Великодня будуть додаткові великодні канікули.

Вони триватимуть з 18 по 21 квітня,

– повідомили у міській раді.

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Коли будуть літні канікули 2025