Школярі в одному з українських міст матимуть додаткові канікули
- У Рівному школярі матимуть додаткові канікули.
- Вони триватимуть з 18 по 21 квітня – на час Великодніх свят.
У Рівному школярі підуть на додаткові канікули. Відпочиватимуть у час Великодніх свят.
Їхній відпочинок від навчання триватиме чотири дні. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення Рівненської міської ради.
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Школярі у Рівному матимуть Великодні канікули
Так, Рада директорів закладів загальної середньої освіти міста ініціювала вивчення думки батьків щодо організації освітнього процесу 18 та 21 квітня.
За результатами опитування в гімназіях та ліцеях напередодні Великодня будуть додаткові великодні канікули.
Вони триватимуть з 18 по 21 квітня,
– повідомили у міській раді.
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Коли будуть літні канікули 2025
- Навчальний рік 2024 – 2025 офіційно завершиться 30 червня.
- Однак школи мають право самостійно визначати дати канікул, зокрема літніх.
- Тобто вони можуть відправити учнів на літні канікули вже у червні, якщо виконали навчальну програму.
- Інформація про те, що літні канікули у школах України цьогоріч розпочнуться 1 липня, є неправдивою.
- Чимало шкіл планує завершити навчальний процес 30 травня.